Introductie OPPO Find X5 Pro Op 24 Februari

OPPO heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 24 februari zijn nieuwste vlaggenschip-serie zal introduceren. De OPPO Find X5 Pro is een krachtige smartphone die is uitgerust met grote lenzen en de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. De eerste persafbeelding heeft OPPO alvast gedeeld.

Via een persbericht heeft OPPO aangegeven dat OPPO op 24 februari zijn nieuwe premium toestellen aan het grote publiek zal onthullen. Met de Find X5-serie wil OPPO krachtige specificaties combineren met een luxe design en de meest innovatieve cameratechnologieën. Om 12:00 Nederlandse tijd is de presentatie onder de naam #EmpowerEveryMoment live te volgen op het YouTube-kanaal van OPPO.

OPPO heeft alvast bekendgemaakt dat de OPPO Find X5 Pro beschikt over MariSilicon X. Dit is een speciale Imaging Neural Processing Unit die de grootste uitdaging van video-opnames met smartphones overwint, namelijk filmen in het donker.

De OPPO Find X5 Pro licht de duisternis letterlijk op door middel van zijn geavanceerde 6nm-architectuur, real-time RAW-verwerking en tot 20x snellere 4K AI-prestaties.

In OPPO’s persbericht worden verder geen specificaties genoemd, maar we verwachten de nieuwste en krachtigste hardware. Na de officiële introductie zetten wij alle details voor jullie op een rijtje.