“Specificaties Van Samsung Galaxy A33 Gelekt”

Samsung komt binnenkort met een nieuwe budget-smartphone voor in de Galaxy A-serie. De eerste specificaties van de Galaxy A33 zijn nu uitgelekt. De officiële introductie van de smartphone kan nu elk moment plaatsvinden.

De Samsung Galaxy A33 is opgedoken in de Google Play Console, wat betekent dat de officiële lancering niet ver weg is. Volgens de gelekte informatie beschikt de Galaxy A33 over een Exynos 1200-processor, 6GB werkgeheugen en een scherm met een resolutie van 1080 bij 2400 pixels. We weten nog niet hoe groot het scherm is, maar de Galaxy A32 heeft een 6,5-inch scherm. De kans is dus groot dat de Galaxy A33 ook een 6,5-inch scherm krijgt.

De smartphone draait op Android 12 met de One UI 4-schil. Ook heeft de Galaxy A33 ondersteuning voor het 5G-netwerk, iets dat bij de Galaxy A32 nog ontbreekt. Camera-details hebben we nog niet, maar de Galaxy A32 heeft een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een groothoeklens, een macrolens en een dieptelens. Bij de Galaxy A33 verwachten we een kleine upgrade.

