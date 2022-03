Fitbit Roept 1,7 Miljoen Smartwatches Terug Vanwege Brandgevaar

Fitbit heeft wereldwijd 1,7 miljoen Ionic-smartwatches teruggeroepen. De lithium-ionbatterij in de smartwatch kan namelijk oververhitten, wat brandwonden bij de dragen kan veroorzaken. Er zijn al 118 meldingen gemaakt van mensen die brandwonden hebben opgelopen.

Maak je nog gebruik van een Ionic-smartwatch, dan kun je deze het beste terugsturen naar Fitbit. Fitbit heeft de Ionic-smartwatch in 2017 op de markt gebracht, maar maakt de smartwatch sinds 2020 niet meer. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een vervangend model te ontvangen. Een terugbetaling is wel mogelijk. Om de terugbetaling de ontvangen moeten consumenten contact opnemen via het terugbetalingscentrum van Fitbit. Naast de terugbetaling krijgen klanten ook 40 procent korting op andere Fitbit-producten.

In totaal zijn er 174 meldingen binnengekomen over het oververhitten van de batterij. Bij 118 van deze gevallen resulteerde dit in brandwonden. Bij twee gebruikers ging het zelfs om derdegraads brandwonden.

via [tweakers]