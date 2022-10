Beelden Tonen Rechthoekige Motorola Watch 200-smartwatch

Motorola werkt aan een nieuwe smartwatch die vermoedelijk de naam Motorola Watch 200 meekrijgt. Het gaat dit keer niet om een ronde smartwatch, zoals de originele Motorola Moto 360 of de Watch 100, maar om een smartwatch met een rechthoekig scherm. De eerste specificaties van de Watch 200 zijn inmiddels uitgelekt.

Nadat Motorola vorig jaar de Watch 100 introduceerde werkt de fabrikant inmiddels alweer hard aan zijn volgende smartwatch. Dit weten we omdat de Motorola Watch 200 is opgedoken bij de regulator FCC. Het valt op dat Motorola dit keer heeft gekozen voor een rechthoekig design. Op beelden zien we dat de Watch 200 beschikt over een kleurenscherm en twee knoppen aan de zijkant. Het bandje is verwisselbaar en de behuizing is 5 ATM-waterbestendig.

Verder weten we dat de Motorola Watch 200 je slaap kan analyseren, het zuurstofgehalte in je bloed kan meten en waarschijnlijk draait op Motorola’s eigen besturingssysteem Moto Watch OS. Doordat de smartwatch niet draait op Wear OS is er ook geen ondersteuning voor de Play Store. Wel kunnen we een langere accuduur verwachten, omdat Wear OS over het algemeen veel energie verbruikt.

Details over de prijs en releasedatum van de Motorola Watch 200 ontbreken nog.

via [AW]