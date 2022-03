Beste Smartphones Voor Het Maken Van Foto’s

Een smartphone gebruiken we al lang niet meer om alleen mee te bellen. Smartphones zijn namelijk uitgegroeid tot volwaardige computers die we tegenwoordig voor bijna alles gebruiken. Bankzaken, e-mailen, video’s kijken, gamen, alles doen we met de smartphone. Een van de belangrijkste onderdelen van een smartphone is de camera, want we willen alles in ons leven vastleggen. De maaltijd in een restaurant, het uitzicht vanaf je hotelkamer of een foto van je kleinzoon, we kunnen alles makkelijk met elkaar delen dankzij de camera in onze smartphone. Smartphonecamera’s verschillen echter veel van elkaar en daarom kijken wij in dit artikel naar een aantal smartphones waarmee je de beste foto’s kunt maken.

Samsung Galaxy S22-serie

Samsung heeft onlangs de Galaxy S22-serie uitgebracht. Dit is Samsung’s nieuwste vlaggenschip-smartphone, die net als al zijn voorgangers weer een zeer uitgebreide camera-setup heeft gekregen. Vooral de Galaxy S22 Ultra valt op. Dit model beschikt namelijk over een 108MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens, een 10MP telelens met 3x optische zoom en een 10MP telelens met 10x optische zoom. Dankzij deze zoomlenzen kun je heel ver inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast beschikt de smartphone voorop over een 40MP camera voor de perfecte selfies.

iPhone 13

De iPhone is een ander toestel die bekendstaat om zijn kwalitatief goeie hardware, inclusief de camera. In elke lijst waarin de beste camerasmartphones worden besproken komt wel een iPhone voorbij. De camera van de nieuwe iPhone heeft zeer grote sensoren, waardoor meer licht naar binnen gelaten kan worden. Hierdoor worden meer details geregistreerd en kun je betere foto’s maken in donkere omgevingen. Bekijk op Mercat.nl een uitgebreidere uitleg over wat de iPhone nou zo’n goeie camerasmartphone maakt.

Sony Xperia-smartphones

Sony is geen grote speler meer op de smartphonemarkt, maar de Japanse fabrikant brengt nog elk jaar high-end smartphones uit. De camera-ervaring is een van de grootste redenen waarom mensen voor een Xperia-smartphone kiezen. Sony heeft namelijk veel ervaring met het maken van lenzen en de Sony Alpha-camera’s van de fabrikant zijn erg populair.

Met de Xperia-smartphones wil Sony dezelfde ervaring leveren als op zijn Sony Alpha-camera’s. Daarom installeert Sony op zijn smartphones de Photography Pro camera-app. Deze app heeft dezelfde interface als de software op Sony’s Alpha-camera’s en geeft je handmatige controle over instellingen als white balance en shutter speed. De Sony-smartphones zijn daarnaast uitgerust met verschillende sensoren, waaronder een reguliere lens, een groothoeklens en één of meerdere zoomlenzen. Wij hebben onlangs de Xperia 5 III getest en in onze review kun je meer lezen over onze ervaring met deze smartphone.

Huawei P50

De Chinese fabrikant Huawei komt vanwege de opgelegde sancties de laatste tijd niet vaak positief in het nieuws, maar dat neemt niet weg dat de vlaggenschip-smartphones van de fabrikant over kwalitatief goeie hardware beschikken. Huawei steekt veel aandacht aan de camera’s van de smartphones en dat zien we vooral terug in Huawei’s P-serie. Zo is de Huawei P50 Pro uitgerust met een vierdubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 40MP zwart/wit lens, een 13MP ultragroothoeklens en een 64MP telelens met 3,5x optisch inzoomen en tot 100x digitaal inzoomen. De kwaliteit van de gemaakte foto’s is uitstekend, maar helaas draait de smartphone niet op Android, waardoor de meeste mensen de Huawei P50 Pro niet zullen kiezen. Maken jullie veel foto’s met je smartphone en welke smartphone gebruiken jullie hiervoor? Laat het ons weten in de reacties hieronder.