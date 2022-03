Bedrukte mokken en smartphone gadgets de promo trends van 2022!

Het succes van een bedrijf hangt tegenwoordig niet alleen af van de kwaliteit van het product dat ze leveren, maar ook van de manier waarop de producten worden gepromoot. De smartphonemarkt is hiervan een heel goed voorbeeld. Zo bestaan er verschillende kleine smartphonemerken die een goede prijs/kwaliteit verhouding weten te leveren, maar simpelweg niet op kunnen tegen het grote promotiebudget van Samsung en Apple. Bij kleinere bedrijven is dit niet veel anders.

Om je bedrijf een succes te maken is het belangrijk om je bedrijfsnaam naar buiten te brengen. Dit kan via mond-op-mond reclame door goeie producten en services te leveren, maar het gaat nog een stuk sneller met behulp van promotiemateriaal. Mokken bedrukken en het leveren van smartphone gadgets zijn hiervan goeie voorbeelden. Met een mok zal de klant elke keer herinnert worden aan je bedrijf wanneer hij of zij een drankje inschenkt. Bij smartphone gadgets is dit hetzelfde verhaal, en aangezien vrijwel iedereen zijn smartphone elke dag constant gebruikt kan het promoten van je bedrijf middels een smartphone gadget wonderen doen.

Een aantal tech-gadgets die je met je logo kunt bedrukken en waar iedereen wel belang bij heeft zijn USB-sticks en power banks. Ook speakers en oordopjes worden veel gebruikt. Prijzen van deze gadgets verschillen echter veel van elkaar, waardoor niet elk bedrijf het budget heeft voor al deze gadgets. Doorgaans zijn USB-sticks het betaalbaarst, vooral omdat je kunt kiezen uit verschillende opslagcapaciteiten. Daarnaast kun je een USB-stick niet alleen bedrukken met je logo, je kunt ook een PDF-bestand met meer informatie over je bedrijf op de USB-stick zetten.

Een andere smartphone gadget waarmee je jouw bedrijf goed kunt promoten is een zogeheten Popsocket. Een Popsocket plaats je aan de achterkant van je smartphone en zorgt dankzij een soort knop die je tussen je vingers kunt plaatsen voor extra grip. Hierdoor zal je smartphone nooit uit je handen vallen. Ook kun je de Popsocket gebruiken als standaard wanneer je je smartphone horizontaal op tafel plaatst. Door het grote platte oppervlak van een Popsocket is er veel ruimte om te bedrukken en dus veel ruimte om jouw bedrijf te promoten.

Heb je een bedrijfje of lever jij bepaalde diensten? Dan horen wij graag op welke manieren je jouw dienst of product promoot.