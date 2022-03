Samsung Galaxy A71 Ontvangt Android 12-update

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 12 voor de Galaxy A71. De nieuwste versie van Android komt als eerste binnen bij Galaxy A71-gebruikers in Hong Kong. Als er geen problemen opduiken zal de rest van de wereld snel volgen.

Google lanceerde Android 12 in oktober 2021. Gebruikers van de Samsung Galaxy A71 hebben inmiddels dus wel lang genoeg gewacht op de update. High-end smartphones en een aantal mid-range toestellen van de Zuid-Koreaanse fabrikant hebben de Android 12-update eerder al ontvangen. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

De Android 12-update komt samen met Samsung’s One UI 4-schil. Na de installatie van de update krijgen gebruikers onder andere toegang tot het Material You-design, waarbij de kleuren van de interface zich aanpassen op basis van je achtergrond. Ook zijn er meer privacy-functies, nieuwe widgets, camera-verbeteringen en een groter aanbod aan emoji, GIF’s en stickers toegevoegd.

Samsung Galaxy A71

De Galaxy A71 is een populaire mid-range smartphone die beschikt over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een Snapdragon 730-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4500 mAh accu, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 5MP dieptelens.

De Galaxy A71 verscheen eind 2019 op de markt, maar inmiddels is de Galaxy A72 ook al uitgebracht. Daarnaast verwachten we later dit jaar de introductie van de Galaxy A73.

via [AW]