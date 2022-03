Xiaomi Mi 11 Lite 5G Ontvangt Android 12-update

Xiaomi is begonnen met de uitrol van Android 12 naar de 5G-versie van de Xiaomi Mi 11 Lite. De 4G-versie ontving eerder al een Android 12-update. De update komt samen met de MIUI 13-schil en brengt een hoop nieuwe functies met zich mee.

De eerste Nederlanders met een Xiaomi Mi 11 Lite 5G melden dat ze een update naar Android 12 hebben ontvangen. Android 12 met de MIUI 13-schil brengt een hoop vernieuwingen met zich mee, waaronder nieuwe widgets, nieuwe achtergronden, stabiliteitsverbeteringen en de mogelijkheid om apps vanuit de zijbalk te openen. De update is meer dan 3GB groot en je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

De Xiaomi Mi 11 Lite 5G is een budget-smartphone die beschikt over een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een FullHD+-resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Snapdragon 780G-processor met 5G-ondersteuning, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4250 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 20MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 5MP telemacrolens.

via [droidapp]