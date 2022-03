Samsung Galaxy A13 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe budget-smartphone uitgebracht in de Galaxy A-lijn. Het gaat om de Samsung Galaxy A13, die een adviesprijs meekrijgt van 189 euro. De smartphone beschikt onder andere over een 6,6-inch LCD-scherm en een vierdubbele camera.

De opvolger van de Galaxy A12 heeft een iets groter scherm gekregen. In plaats van een 6,5-inch HD-scherm heeft de Galaxy A13 een 6,6-inch Full HD-scherm. Intern vinden we een Exynos 850-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.000 mAh accu met 15W snellader, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.







De Galaxy A13 is in de kleuren blauw en zwart verkrijgbaar voor 189 euro (64GB) of 209 euro (128GB). De smartphone is onder andere te koop bij Belsimpel en MediaMarkt.

via [AW]