Google Werkt Aan Gezichtsherkenning Voor Pixel 6 Pro

Google lijkt te werken aan een gezichtsherkenning-functie voor de Google Pixel 6 Pro. Deze functie dook namelijk onverwacht op bij een gebruiker van de smartphone. Op een later tijdstip was de functie weer verdwenen, dus het lijkt te gaan om een fout.

Vermoedelijk werkt Google op de achtergrond aan een gezichtsherkenning-functie voor de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant. Bij een nieuwe gebruiker dook de functie namelijk op, zo blijkt uit een bericht op Reddit. Bij het instellen van zijn smartphone moest hij een methode kiezen voor schermontgrendeling. Hij kreeg de volgende drie keuzes:

• Patroon – Gezicht – Vingerafdruk

• PIN – Gezicht – Vingerafdruk

• Wachtwoord – Gezicht – Vingerafdruk

De gebruiker koos er in het begin voor om gezichtsherkenning niet in te stellen, maar toen hij later naar de instellingen van de Pixel 6 Pro ging kon hij de gezichtsherkenning-functie niet meer terugvinden. De website 9To5Google heeft aan de hand van code ontdekt dat de optie om gezichtsherkenning te activeren bij het instellen van de smartphone altijd al aanwezig was, maar dat Google deze nooit heeft geactiveerd.

Het is overigens niet voor het eerst dat er aanwijzingen zijn gevonden voor de komst van gezichtsherkenning. Zo dook de feature onder andere al eens op in persafbeeldingen van de telefoon die inmiddels door Google zijn verwijderd. De Google Pixel 4 XL was de laatste smartphone met gezichtsherkenning.

via [AW]