Google Pixel 6 en 6 Pro Officieel Aangekondigd

Na maanden van geruchten heeft Google zojuist eindelijk de Pixel 6 en Pixel 6 Pro aangekondigd tijdens de Pixel Fall Launch-presentatie. Met de nieuwe serie komt Google terug op de high-end markt. Google heeft de smartphones uitgerust met een eigen Google Tensor (5 nm)-processor en krachtige specificaties. In dit artikelen zetten wij de specificaties, prijzen en andere details van de twee vlaggenschip-smartphones op een rijtje.

De reguliere Pixel 6 Pro is de meest uitgebreide van de twee nieuwe toestellen. De Pixel 6 Pro beschikt over een 6,71-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1440 x 3120 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Google Tensor (5 nm)-processor, 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen en 23 watt draadloos laden, een 11,1MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP groothoeklens, een 48MP telelens met 4x optische zoom en een 12MP ultragroothoeklens.

De reguliere Pixel 6 heeft een iets kleiner 6,4-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2340 pixels en een 90Hz-verversingssnelheid, dezelfde processor, 8GB werkgeheugen, net zo veel opslagruimte, een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen en 21 watt draadloos laden, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP ultragroothoeklens.

Beide toestellen hebben een waterdichte behuizing (IP68), een in-display vingerafdrukscanner en ondersteuning voor het 5G-netwerk. Google heeft de smartphones voorzien van AI-technologieën voor optimale prestaties en goeie camera-kwaliteit. De Google Pixel 6 is verkrijgbaar in de kleuren Kinda Coral, Sorta Seafoam en Stormy Black en krijgt een adviesprijs mee van 649 euro. De Pixel 6 Pro komt op de markt in de kleuren Sorta Sunny, Cloudy White en Stormy Black voor 899 euro (128GB) en 999 euro (256GB). Google voorziet de smartphones maar liefst vijf jaar van beveiligingsupdates en vier jaar van Android-updates. Gebruikers kunnen dus rekenen op een update naar Android 13, 14, 15 en 16.

Google brengt de Pixel 6-serie in slechts acht landen op de markt, waaronder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Nederland en België horen hier echter niet bij. Je zult dus de grens over moeten om de smartphone te kopen of je kunt wachten op de grijze import om de Pixel 6 (Pro) in ons land te kopen.