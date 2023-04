“Locatiedetectie Op Google Pixel Werkt Straks Ook Wanneer Smartphone Is Uitgeschakeld”

Google werkt aan een functie die het mogelijk maakt om de locatie van een Google Pixel-smartphone te achterhalen, zelfs wanneer de smartphone niet aanstaat of de accu leeg is. Dit blijkt uit aanwijzingen die zijn gevonden in de broncode van Android 14.

De aanwijzingen zijn gevonden door ontwikkelaar Kuba Wojciechowski en zijn gedeeld met de website 91mobiles. De functie heet “Pixel Power-off Finder” en is gevonden in de vroege broncode van Android 14. Deze broncode heeft Google gedeeld met fabrikanten die onderdeel zijn van het Early Access-programma.

De “Pixel Power-off Finder”-functie zorgt ervoor dat vooraf berekende Finger Network-keys naar de Bluetooth Low Energy-chip op het apparaat worden gestuurd. Hierdoor blijft de smartphone zelfs wanneer deze is uitgeschakeld signalen sturen. Welke Pixel-smartphones deze functie krijgen en of de functie ook op smartphones van andere merken beschikbaar zullen zijn is nog niet duidelijk. Mogelijk is de Pixel 8 de eerste smartphone die ondersteuning krijgt voor de “Pixel Power-off Finder”-functie. Een vergelijkbare functie is al aanwezig op enkele Apple-producten.

via [tweakers]