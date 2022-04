Poco F4 GT Officieel Aangekondigd

Poco heeft een nieuwe high-end smartphone aangekondigd. Het gaat om de Poco F4 GT met een Snapdragon 8 Gen 1-processor en een 6,67-inch AMOLED-scherm. De smartphone kost 599 euro en tijdens de pre-order periode ontvang je 100 euro korting.

De Poco F4 GT beschikt over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen. Hiermee kun je een lege accu in 17 minuten weer helemaal opladen. Ook heeft de smartphone quad-speakers en ondersteuning voor het 5G-netwerk. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Poco F4 GT draait op Android 12 met de MIUI 13-schil en krijgt een adviesprijs mee van 599 euro (8GB/128GB) of 699 euro (12GB/256GB). Vanaf 9 mei begint de early-bird verkoop. Tijdens deze periode ontvang je 100 euro korting. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Stealth Black en Knight Silver.