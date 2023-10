Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro Officieel Aangekondigd

Google heeft gisteren de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro geïntroduceerd. De nieuwe vlaggenschip-smartphones zijn iets compacter en hebben een rondere afwerking dan hun voorganger. In dit artikel zetten wij de specificaties en andere details even op een rijtje.

De Google Pixel 8 (Pro) is de nieuwste high-end smartphone van Google die direct uit de doos al draait op Android 14. Google heeft het updatebeleid voor de Pixel 8 (Pro) aangepast, waardoor de smartphones maar liefst vijf Android-updates ontvangen en zeven jaar worden voorzien van beveiligingsupdates. De smartphones ontvangen dus tot en met 2030 software-updates. Intern vinden we een nieuwe Tensor G3-processor, die de smartphone nog sneller moet maken dan zijn voorganger. De behuizing is waterdicht (IP68-rating).

De Google Pixel 8 beschikt over een 6,2-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een variabele verversingssnelheid van 60Hz tot 120Hz, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4,575mAh accu, een 10,5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

De Google Pixel 8 Pro heeft een 6,7-inch AMOLED-scherm met QHD+ resolutie en een variabele verversingssnelheid van 1Hz tot 120Hz, 12GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte, een 10,5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP groothoeklens en een 48MP zoomlens met 5x optische zoom. Ook heeft dit toestel een temperatuursensor waarmee je je eigen temperatuur kunt meten. De accu heeft een capaciteit van 5050mAh en kan met 30W bekabeld laden en 23W draadloos laden.

Er zijn een hoop slimme AI-functies toegevoegd die vooral het bewerken van foto’s en video’s makkelijker moet maken. Zo kun je met de Magic Editor eenvoudig objecten uit foto’s knippen en ergens anders weer plakken. Ook kun je met de Audio Eraser ongewenste audio in video’s wegfilteren en met Video Boost en Night Sight betere video’s maken in donkere omgevingen.

De Google Pixel 8 verschijnt op de markt in de kleuren grijs, zwart en rood/roze voor een vanafprijs van 799 euro. De Pixel 8 Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart, crème en Bay Blue voor 1099 euro. Beide toestellen zijn vanaf 12 oktober verkrijgbaar, maar je kunt per direct een bestelling plaatsen. Tot en met 16 oktober krijg je bij de aanschaf van de Google Pixel 8 een setje Galaxy Buds Pro cadeau. Bestel je de Pixel 8 Pro dan krijg je gratis een Pixel Watch 2 cadeau.