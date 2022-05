Renders Tonen Samsung Galaxy M13 In Verschillende Kleuren

Samsung werkt aan een nieuwe budget-smartphone genaamd Galaxy M13. De nieuwe smartphone is nu te zien op een aantal gelekte renders. De Samsung Galaxy M13 zal op de markt verschijnen in verschillende opvallende kleuren.

We verwachten binnenkort de opvolger van de Galaxy M12, een budget-smartphone met een adviesprijs van slechts 180 euro. Verschillende beelden laten nu zien hoe de Galaxy M13 er uit komt te zien. Volgens de geruchten beschikt de smartphone over een 6,5-inch-lcd-scherm met een druppelnotch en een redelijk dikke kin aan de onderkant. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een 2MP macrolens. De smartphone heeft ondersteuning voor het 5G-netwerk, maar informatie over de processor hebben we nog niet. Ook weten we nog niet hoe groot de accu is.







De behuizing is gemaakt van mat kunststof. Dit is een minder premium materiaal dan aluminium of glas, maar breekt minder snel. De Galaxy M13 verschijnt volgens de berichten op de markt in verschillende opvallende kleuren, waaronder mint, brons en donkergroen. We hebben nog geen exacte introductiedatum, maar de lancering zal binnenkort plaatsvinden.

