Oppo Pad Air: OPPO Introduceert Zijn Tweede Tablet

De fabrikant OPPO heeft zijn tweede tablet aangekondigd. De nieuwe tablet met de naam Oppo Pad Air is een 10-inch budget tablet die in China een adviesprijs meekrijgt van omgerekend ongeveer 180 euro. We hebben nog geen informatie over een internationale lancering.

Na de lancering van de Oppo Pad eerder dit jaar heeft de fabrikant nu de Oppo Pad Air aangekondigd. De tablet beschikt over een 10,36-inch 60Hz IPS LCD-scherm met een resolutie van 2000 x 1200 pixels, een Qualcomm Snapdragon 680-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 7100 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP hoofdcamera en een 5MP selfie-camera.

De Oppo Pad Air draait op Android 12 met de ColorOS-schil en is met een gewicht van 440 gram aan de lichte kant. Er is alleen een WiFi-model van de tablet uitgebracht. De Oppo Pad Air kost in thuisland zo’n 180 euro. We weten nog niet of OPPO de tablet ook in Europa op de markt brengt.

via [droidapp]