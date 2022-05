Android 13 Bèta 2.1 Uitgebracht Voor Pixel-smartphones

Google heeft een nieuwe bèta van Android 13 beschikbaar gemaakt voor de Pixel-smartphones van het bedrijf. Bètaversie 2.1 is te downloaden via een OTA-update en brengt een aantal bugfixes met zich mee.

Voordat Google de publieke versie van Android 13 beschikbaar maakt rolt het bedrijf een aantal bètaversies uit, zodat ontwikkelaars alvast met de nieuwe versie van Android aan de slag kunnen en Google de tijd heeft om fouten en bugs aan te pakken. Onlangs bracht Google al de eerste bèta uit voor Pixel-gebruikers en nu rolt Google weer een nieuwe versie uit. Android 13 Bèta 2.1 lost de onderstaande problemen op die testers in de vorige bèta-versie hebben gevonden.

• Fixed an issue where typing in the search bar resulted in a blank list of suggestions.

• Fixed an issue where devices would crash and restart when turning on hotspot.

• Fixed an issue where a continuous call dialing sound could be heard in the background during a phone call.

• Fixed an issue where devices would crash and restart after disconnecting from Android Auto.