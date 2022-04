Beelden En Specificaties Van Samsung Galaxy A04s Gelekt

De opvolger van de Galaxy A03s is gespot op renders die zijn gedeeld door een bekende tech-lekker. De budget-smartphone heeft onder andere een nieuwe camera-module gekregen. Ook weten we wat meer over de interne specificaties.

De renders zijn gedeeld door tech-lekker OnLeaks. Op de renders zien we een toestel met een 6,5-inch HD+-scherm en een druppelnotch. De camera-module bestaat nu uit drie losse lenzen en de vingerafdrukscanner zit opnieuw aan de zijkant van de behuizing. De behuizing meet 164,5 x 76,5 x 9,2 millimeter en is daarmee iets groter dan zijn voorganger.







Aan de onderkant van de behuizing vinden we een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Voor de processor gebruikt de Galaxy A04s een Helio P35-chipset. De rear-camera bestaat uit 13MP + 2MP + 2MP lenzen en de accu heeft een capaciteit van 5000 mAh. Opladen kan met een maximale snelheid van 15W. Een introductiedatum hebben we nog niet.

