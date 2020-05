Alcatel 1SE (2020) Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 99 Euro

Alcatel introduceerde de 1SE (2020) in april van dit jaar en de budget-smartphone is nu te koop in Nederland voor een adviesprijs van 99 euro. De Alcatel 1SE (2020) heeft een driedubbele camera, een grote accu en draait op Android 10.

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone voor weinig geld? Dan is de Alcatel 1SE (2020) misschien een leuke optie. De smartphone beschikt over een 6,22-inch HD+ scherm, een Unisoc octa-core processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een 32GB microSD-kaart, een 4000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Ook heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een vingerafdrukscanner en ondersteuning voor dual-sim.

De Alcatel 1SE (2020) draait uit de doos op Android 10 en is nu bij verschillende webwinkels verkrijgbaar voor 99 euro.

via [droidapp]