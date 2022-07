Robuuste Samsung Galaxy XCover 6 Pro Officieel Aangekondigd

Geruchten over de komst van een nieuwe robuuste Samsung-smartphone gaan al weken rond, maar Samsung maakt nu een einde aan deze geruchten door de smartphone officieel aan te kondigen. De Samsung Galaxy XCover 6 Pro verschijnt in juli op de markt, maar we hebben nog geen informatie over een Nederlandse of Belgische release.

De meeste mensen kennen Samsung van de high-end Galaxy S-serie of de populaire mid-range Galaxy A-serie. De Zuid-Koreaanse fabrikant brengt echter ook robuuste smartphones op de markt in de XCover-serie. Samsung heeft nu de nieuwste robuuste smartphone aangekondigd onder de naam Galaxy Xcover 6 Pro. De smartphone heeft onder andere een extra stevige behuizing en een verwisselbare accu.

De Samsung Galaxy XCover 6 Pro heeft een 6,6-inch TFT-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 778G-processor met 5G-ondersteuning, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4050mAh accu, een 13MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. De behuizing is waterdicht (IP68) en de vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop.

Samsung brengt de Galaxy XCover 6 Pro in verschillende continenten op de markt, inclusief Europe. We weten echter nog niet in welke Europese landen de smartphone verkrijgbaar zal zijn. De XCover 6 Pro is al gespot op de Duitse website, maar de smartphone is nog niet te bestellen en we hebben nog geen adviesprijs. Naar verwachting gaat de smartphone zo’n 600 euro kosten en is de XCover 6 Pro vanaf halverwege juli verkrijgbaar.