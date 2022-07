Huawei Introduceert FreeBuds Pro 2 Met ANC Voor 199 Euro

Huawei heeft de nieuwste draadloos oordopjes van de fabrikant aangekondigd. Het gaat om de Huawei FreeBuds Pro 2, die volgens Huawei beschikken over een uniek ‘Ultra-hearing True Sound Dual Driver’-systeem dat op intelligente wijze twee drivers in perfecte harmonie laat samenwerken voor uitstekende audioprestaties.

De FreeBuds Pro 2 heeft een iets gewijzigd design ten opzichte van zijn voorganger. De kleine wijzigingen geven de oordopjes een nog strakkere uitstraling. Naast een verbeterde vormgeving heeft de hardware ook een upgrade gekregen. Zo past het geluid zich aan aan de vorm van je gehoorgang en moet de Active Noise Cancelling (ANC) 15% beter werken. De ANC moet volgens Huawei zelfs in vliegtuigcabines ongewenste geluiden wegfilteren. Ook wind- en omgevingsgeruis in het verkeer worden dankzij het winddichte ontwerp weggefilterd.

Intern vinden we opnieuw 11 mm audiodrivers met een krachtige bass. Deze drivers hebben een audiobereik van 14Hz tot 48kHz. De oordopjes zijn IP54-spatwaterdicht en gaan op een volle accu 4 uur mee met ANC ingeschakeld. Zonder ANC kun je zo’n 6,5 uur naar muziek luisteren. In combinatie met de oplaadcase kun je in totaal 18 uur met ANC of 30 uur zonder ANC naar muziek luisteren. De oordopjes kunnen met twee apparaten tegelijk verbinden.

De Huawei FreeBuds Pro 2 is vanaf 13 juli te koop voor 199,99 euro in de kleuren Silver Frost, Ceramic White en Silver Blue. Mensen die de oordopjes voor 12 augustus kopen krijgen gratis een Huawei Band 7 cadeau.