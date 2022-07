Xiaomi 12S-serie Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft zijn nieuwste vlaggenschip-serie aangekondigd. Het gaat om de Xiaomi 12S-serie, waarbij de focus ligt op de camera. De serie bestaat uit de reguliere 12S, de 12S Pro en de 12S Ultra. De Xiaomi 12S Ultra is uitgerust met een grote 1 inch-IMX989 sensor.

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft een aantal krachtige smartphones geïntroduceerd met een opvallende camera. Zo heeft de Xiaomi 12S Ultra een 1 inch-IMX989 sensor. Dit is de grootste camerasensor ooit in een smartphone. Ook heeft deze sensor de grootste individuele pixels. Naast de hoofdlens vinden we een periscooplens en een groothoeklens.

Alle drie de smartphones beschikken over een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, de krachtige high-end chipset van Qualcomm. De Xiaomi 12S heeft een 6.23-inch OLED-scherm terwijl de 12S Pro en 12S Ultra beschikken over een 6,73-inch OLED-scherm. Het scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid, wat voor vloeiende beelden moet zorgen. Alle drie de modellen hebben 8GB of 12GB werkgeheugen, een 32MP selfie-camera en een in-display vingerafdrukscanner. Consumenten krijgen de keuze uit 128GB, 256GB en 512GB opslagruimte.

De Xiaomi 12S heeft een 4500mAh accu, de 12S Pro heeft een 4600mAh accu en de 12S Ultra heeft een 4860mAh accu. De Xiaomi 12S en 12S Ultra hebben ondersteuning voor 67W snelladen en 50W draadloos laden, terwijl de Xiaomi 12S Pro met maar liefst 120W kan snelladen. De 12S Ultra heeft daarnaast ondersteuning voor 10W reverse charging. Dit maakt het mogelijk om met je smartphone andere apparaten, zoals bijvoorbeeld je oordopjes, draadloos op te laden.

Achterop de Xiaomi 12S vinden we een 50MP hoofdlens, een 13MP ultragroothoeklens en een 5MP tele/macrolens. De Xiaomi 12S Pro heeft een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 2x optische zoom. De Xiaomi 12S Ultra heeft een 50MP hoofdlens met een grote 1-inch sensor die extra veel licht kan opvangen voor betere kwaliteit foto’s. Naast de hoofdlens vinden we een 48MP ultragroothoeklens en een 48MP telelens met 5x optische zoom. Xiaomi heeft voor de camera’s van de Xiaomi 12S-serie een samenwerking opgezet met de Duitse camerafabrikant Leica.

We hebben nog geen Nederlandse prijzen, maar omgerekend liggen de prijzen tussen de 570 en 860 euro.