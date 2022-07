Camera Specificaties Van Google Pixel 7 (Pro) Uitgelekt

We moeten nog een aantal maanden wachten voordat Google de Pixel 7-serie zal introduceren, maar de eerste specificaties zijn inmiddels al uitgelekt. Volgens de laatste geruchten krijgt de Pixel 7 (Pro) vrijwel dezelfde camera als zijn voorganger.

Volgens deze bron beschikt de Google Pixel 7 achterop over exact dezelfde lenzen als de Pixel 6. Zo is de hoofdlens opnieuw een GN1-sensor van Samsung met een 50MP resolutie. Voor de groothoeklens kiest Google weer voor een IMX381-sensor van Sony met een 12MP resolutie en een kijkhoek van 114 graden. Voorop rust Google de Pixel 7 echter uit met een 11MP selfie-camera. Deze lens is ook aanwezig op de Pixel 6 Pro, maar de reguliere Pixel 6 heeft een 8MP selfie-camera. Dus dit is een kleine upgrade ten opzichte van zijn voorganger.

De Google Pixel 7 Pro krijgt ook vrijwel dezelfde camera-setup als de Pixel 6 Pro. Zo zien we opnieuw een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een telelens. Bij de telelens zien we een klein verschil. In plaats van een sensor van Sony zou Google nu kiezen voor een sensor van Samsung. De specificaties van deze sensoren zijn vrijwel hetzelfde, met de mogelijkheid om tot 4 keer optisch in te zoomen.

Google heeft eerder zelf al beelden van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro gedeeld. Hierdoor wisten we al dat de Pixel 7 een dubbele en de Pixel 7 Pro een driedubbele camera krijgt. Veel details over de specificaties heeft Google echter nog niet bekendgemaakt. De uitgebreide introductie zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden.

via [androidplanet]