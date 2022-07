“Groothoeklens Ontbreekt Op Motorola’s Nieuwe Smartphone”

Motorola werkt volgens de laatste geruchten aan een nieuwe smartphone waarbij de focus op de camera ligt. Opmerkelijk genoeg ontbreekt een groothoeklens, een lens die tegenwoordig op vrijwel alle smartphones aanwezig is.

Smartphones beschikken meestal over drie, vier of soms zelfs vijf lenzen. Zo vinden we naast de hoofdlens vaak ook nog een groothoeklens en een macrolens of dieptelens. De groothoeklens zorgt voor een grotere kijkhoek, zodat je meer van de omgeving in één foto kunt krijgen. Dit is ideaal voor grote groepsfoto’s, gebrouwen of landschappen. Toch zou Motorola de groothoeklens bij zijn volgende vlaggenschip-smartphone achterwege willen laten. De fabrikant heeft namelijk een afbeelding gedeeld met daarop de brandpuntsafstanden van de camera’s van de Moto X30 Pro.

Deze brandpunten maken duidelijk dat de Moto X30 Pro een reguliere hoofdlens heeft samen met twee verschillende zoomlenzen. Het is onduidelijk waarom Motorola heeft besloten om de groothoeklens weg te laten. De Moto X30 Pro zou ook de eerste smartphone zijn met een 200MP lens. De meeste vlaggenschip-smartphones hebben een hoofdlens met een resolutie van zo’n 50MP. Motorola zal de smartphone waarschijnlijk later deze maand al introduceren, dus we verwachten snel alle details van de Moto X30 Pro met jullie te kunnen delen.

via [AW]