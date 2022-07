“Samsung Brengt Alleen Snapdragon-versie Van Galaxy S23 Uit”

Volgens de laatste geruchten zal Samsung de Samsung Galaxy S23 waarschijnlijk wereldwijd uitrusten met de Snapdragon 8 Gen 2-processor. Normaal rust Samsung zijn Galaxy S-toestellen in Europa uit met Samsung’s eigen Exynos-chipset, wat kleine verschillen in de prestaties als gevolg heeft.

Dit bericht is afkomstig van analist Ming-Chi Kuo, die schrijft dat Qualcomm waarschijnlijk de enige processorleverancier zal zijn voor de aankomende Samsung Galaxy S23. De Exynos 2300-processor waar Samsung aan werkt is mogelijk niet krachtig genoeg om te kunnen concurreren met de Snapdragon 8 Gen 2-processor.

Bij de Samsung Galaxy S22 is zo’n 70 procent uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1-processor en 30 procent met een Exynos 2200-chipset. Door leveringsproblemen werd de Exynos-versie alleen in Europa uitgebracht. In Azië en de VS maakt de smartphone gebruik van een Snapdragon-processor.

via [tweakers]