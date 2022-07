Gigaset Introduceert GS5 Lite Met Verwijderbare Accu

De Duitse fabrikant Gigaset heeft een nieuwe budget-smartphone aangekondigd. Het gaat om de Gigaset GS5 Lite, die onder andere beschikt over een 6,3-inch scherm en een verwijderbare accu. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 249 euro.

De nieuwe smartphone van Gigaset verschijnt in heel Europa op de markt. De GS5 Lite beschikt over een 6,3-inch scherm met een Full Hd-resolutie van 2,340 x 1,080 pixels en een druppelnotch, een MediaTek Helio G85-processor en een 4500 mAh accu die je zelf kunt verwisselen. Dit is ideaal wanneer je meerdere dagen op pad gaat zonder oplader of wanneer jouw accu aan vervanging toe is. De accu heeft ondersteuning voor 18W snelladen.

Achterop vinden we een dubbele camera met een 48MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Voor het maken van selfies heeft de smartphone een 16MP selfie-camera. De Gigaset GS5 Lite heeft verder 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en dualSIM-ondersteuning. De smartphone draait uit de doos op Android 12.

