Xiaomi 12 Lite Voor Internationale Markt Aangekondigd

Xiaomi heeft de Xiaomi 12 Lite aangekondigd voor de internationale markt. De Xiaomi 12 Lite is een mid-range smartphone met een zeer dunne behuizing, een 120Hz AMOLED-scherm en een Snapdragon 778G-processor.

Qua formaat is de Xiaomi 12 Lite te vergelijken met de Xiaomi Mi 11 Lite. De behuizing is 7,29 mm dun en de smartphone weegt slechts 173 gram. Voorop vinden we een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een Full HD-resolutie.

De Xiaomi 12 Lite maakt gebruik van een Snapdragon 778G-processor. Deze processor vinden we ook in de succesvolle Samsung Galaxy A52. Verder heeft de smartphone 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.300mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. In de ronde uitsparing van het scherm vinden we een 32MP selfie-camera.

De Xiaomi 12 Lite krijgt een adviesprijs mee van 399 dollar, maar een euro prijs hebben we nog niet. Ook hebben we nog geen informatie over wanneer de Europese lancering zal plaatsvinden. Xiaomi brengt de 12 Lite op de markt in de kleuren rozepaarse, groen en zwart.

