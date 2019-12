ZTE Deelt Eerste Details Van Axon 10s Pro

ZTE heeft afbeeldingen en details gedeeld van de Axon 10s Pro. De krachtige smartphone krijgt onder andere een Qualcomm Snapdragon 865-processor, lpddr5-geheugen en ufs 3.0-opslag.

De onderstaande afbeeldingen geven enkele details weg over de ZTE Axon 10s Pro. De smartphone is 7,9mm dik en volgens ZTE is het de dunste smartphone met 5G-ondersteuning. De Axon 10s Pro is één van de eerste smartphones met een Snapdragon 865-processor. Zowel de ufs 3.0-opslag als de lpddr5-geheugen zijn snelle uitvoeringen. ufs 3.0-opslag is onder andere aanwezig in de Samsung Galaxy Note 10 en de OnePlus 7T. Op de afbeeldingen zien we verder nog een driedubbele camera en een in-display vingerafdrukscanner.

ZTE zal de Axon 10s Pro eind februari in Barcelona introduceren tijdens de Mobile World Congress. Een adviesprijs en releasedatum hebben we nog niet.

via [tweakers]