HMD Global Introduceert 8-inch Nokia T10 Tablet

HMD Global heeft deze week een aantal nieuwe apparaten aangekondigd, waaronder een telefoon met ingebouwde draadloze oordopjes. De fabrikant heeft ook een nieuwe budget-tablet geïntroduceerd. Het gaat om de Nokia T10, die is uitgerust met een 8-inch scherm en een adviesprijs meekrijgt van 169 euro.

De Nokia T10 heeft een 8-inch scherm met een resolutie van 1280×800 pixels, een Unisoc T606-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5250mAh accu met ondersteuning voor 10W opladen. De tablet is 9mm dun en weegt 375 gram. HMD Global brengt een Wi-Fi en LTE (4G) versie op de markt.

De Nokia T10 maakt gebruik van Google Entertainment Space, waarbij verschillende streamingdiensten worden samengevoegd zodat je niet hoeft te wisselen tussen apps om streams te starten. De tablet draait uit de doos op Android 12 en gebruikers ontvangen twee jaar Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates.