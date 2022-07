Meer Informatie Over De Asus ZenFone 9 Opgedoken

Asus werkt aan een nieuwe compacte smartphone met high-end specificaties. De fabrikant heeft laten weten dat de introductie van de Asus ZenFone 9 op 28 juli zal plaatsvinden. Vlak voor de introductie zijn weer wat nieuwe details over de smartphone uitgelekt. Op renders zien we namelijk de voorkant en achterkant van de ZenFone 9.

Asus brengt niet veel smartphones op de markt, maar de ZenFone 9 trekt wel onze aandacht. We zien namelijk nog zelden compacte high-end smartphones voorbijkomen. De ZenFone 9 krijgt volgens de berichten echter een 5,9-inch scherm, wat tegenwoordig aan de kleine kant is. Het AMOLED-scherm heeft een 120Hz verversingssnelheid. Intern vinden we een zeer krachtige Snapdragon 8+ Gen 1-processor. De accu heeft een capaciteit van 4300 mAh en de smartphone heeft nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Op de onderstaande render zien we aan de achterkant van de ZenFone 9 twee grote lenzen. De hoofdcamera zou een 50MP hoofdlens hebben met optische beeldstabilisatie. Na de officiële introductie op 28 juli zetten wij alle specificaties en details voor jullie op een rijtje.

