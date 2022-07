“Samsung Galaxy A54 Krijgt Eén Camera Minder Dan Zijn Voorganger”

Volgens de geruchten krijgt de aankomende Galaxy A54 slechts drie camera’s. Dit is één camera minder dan de Galaxy A53. Samsung zou hebben besloten om de dieptelens achterwege te laten.

De officiële introductie van de Samsung Galaxy A54 is nog ver weg, maar de eerste geruchten over de smartphone duiken inmiddels al op. Zo schrijft de nieuwssite The Elec dat de Galaxy A54 een driedubbele rear-camera krijgt. Dit is opmerkelijk want de huidige Galaxy A53 heeft een vierdubbele rear-camera. Samsung zou ervoor hebben gekozen om de smartphone niet uit te rusten met een dieptelens, maar alleen met een hoofdlens, een groothoeklens en een macrolens. Dit zal ook het geval zijn bij de aankomende Galaxy A24 en Galaxy A34.

Het weglaten van de dieptelens moet waarschijnlijk kosten besparen. Ook verwachten we dat Samsung software/hardware verbeteringen doorvoert waardoor een dieptelens simpelweg niet meer nodig is om diepte in foto’s te creëren. De officiële introductie van de Samsung Galaxy A54, A34 en A24 zal waarschijnlijk pas volgend jaar plaatsvinden, dus neem de geruchten voorlopig nog met een korrel zout.

via [androidplanet]