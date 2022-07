OnePlus 10T Krijgt Geen Alert Slider En Hasselblad-camera

OnePlus heeft bekendgemaakt dat de OnePlus 10T op de markt verschijnt zonder Hasselblad-camera en alert slider. Dit is opmerkelijk want de alert slider is een feature waar OnePlus-gebruikers erg over te spreken zijn. De officiële introductie van de nieuwe vlaggenschip-smartphone zal op 3 augustus plaatsvinden.

Over een aantal dagen zal de introductie van de OnePlus 10T plaatsvinden. De eerste details over de smartphone zijn echter al bekendgemaakt. Zo laat OnePlus weten dat het merk dit keer niet samenwerkt met cameramerk Hasselblad. Ook zal de alert slider ontbreken, wat voor veel kritiek van fans heeft gezorgd.

Hoofdontwerper Hope Liu heeft wat uitleg gegeven over de opmerkelijke keuzes van OnePlus. Zo geeft Lui aan dat de alert slider ontbreekt om ruimte vrij te maken onder de behuizing voor andere componenten. De slider neemt veel ruimte in beslag op het moederbord en als de slider zou blijven zou de OnePlus 10T te dik worden, aldus Liu. In ruil voor de alert slider kon OnePlus de smartphone uitrusten met een grotere accu, een beter GSM-signaal en efficiënter snelladen.

Hope Liu laat verder weten dat OnePlus niet heeft samengewerkt met Hasselblad, maar dat OnePlus met de 10T de “ultieme prestaties” levert bij de gekozen prijsklasse. De OnePlus 10T krijgt een 50MP Sony IMX766 hoofdlens, een groothoeklens en een macrolens. Voorop vinden we een 6,7-inch scherm.

Vermoedelijk krijgt de OnePlus 10T een lagere adviesprijs mee dan de OnePlus 10 Pro. Na de officiële introductie op 3 augustus zullen we alle details met jullie delen.

via [AW]