Samsung Brengt Galaxy S22 Op 10 Augustus Uit In De Kleur ‘Bora Purple’

Samsung zal volgende maand het kleuren assortiment van de Galaxy S22 uitbreiden. Op 10 augustus zal Samsung de kleur “Bora Purple” toevoegen, oftewel een paarse uitvoering. Geruchten over de komst van een paarse Galaxy S22 gingen al rond, maar nu heeft Samsung het bestaan van de kleur zelf bevestigd.

Samsung heeft de Galaxy S22 “Bora Purple” aangekondigd via een persbericht. De nieuwe kleur is vanaf 10 augustus verkrijgbaar, maar we weten nog niet of de kleur ook in Nederland en België verkrijgbaar zal zijn. UPDATE: Samsung Nederland heeft aangegeven dat de nieuwe kleurenoptie ook in Nederland zal worden uitgebracht.

Op 10 augustus zal Samsung niet alleen de Galaxy S22 in een nieuwe kleur lanceren, maar ook een aantal nieuwe apparaten introduceren. Op dezelfde dag krijgen we namelijk ook de Galaxy Z Flip 4, de Galaxy Z Fold 4, de Galaxy Watch 5 en de Buds 2 Pro te zien. Zet 10 augustus dus in je agenda.

via [AW]