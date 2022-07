Compacte ASUS Zenfone 9 Officieel Aangekondigd

Asus heeft zijn nieuwste high-end smartphone aangekondigd. De ZenFone 9 valt op, omdat we tegenwoordig zelden een high-end smartphone met een kleiner scherm zien. Zo heeft de Asus Zenfone 9 niet alleen een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, maar ook een compact 5,9-inch scherm.

Smartphones zijn tegenwoordig lang niet meer zo compact als vroeger, omdat consumenten behoefte hebben aan een groot scherm. De meeste fabrikanten kiezen voor een scherm van zo’n 6,5-inch, waardoor we weinig verschillen zien in het formaat van smartphones. Toch zijn er genoeg mensen die liever een iets compacter toestel hebben, en voor deze mensen hebben we nu goed nieuws. Vanaf 28 augustus is namelijk de Asus ZenFone 9 verkrijgbaar.

De Asus ZenFone 9 heeft een 5,9-inch Full HD+ Super AMOLED-scherm, wat tegenwoordig aan de kleine kant is. Met een formaat van 146,5mm bij 68,1mm bij 9,1mm is de ZenFone 9 dan ook erg compact. Asus heeft de smartphone uitgerust met high-end specificaties zoals een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 16GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.300 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 12MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de smartphone heeft ook een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De behuizing is waterdicht (IP68).

De Asus ZenFone 9 ligt vanaf 28 augustus in de winkel in de kleuren Midnight Black, Moonlight White, Sunset Red en Starry Blue voor een adviesprijs van 799 euro (8GB + 128GB), 849 euro (8GB + 256GB) of 899 euro (16GB + 256GB). Wie de smartphone voor 21 augustus koopt ontvangt 70 euro korting op de variant met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte.