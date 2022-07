Samsung Galaxy S22-serie Ontvangt Beveiligingsupdate Van Augustus

Nog voor de maand augustus en voordat Google de beveiligingspatch van augustus officieel heeft geïntroduceerd, is Samsung al begonnen met de uitrol van de beveiligingsupdate van augustus 2022. De update rolt als eerste uit naar de Galaxy S22-serie.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra kunnen elk moment een melding verwachten waarin staat dat ze een nieuwe update kunnen downloaden. De update installeert de beveiligingspatch van augustus 2022, die Google nog niet officieel heeft aangekondigd. Samsung voegt zelf ook een aantal patches toe die specifiek zijn gericht op de smartphones van Samsung.

De update is 409,55MB groot en brengt naast de beveiligingsverbeteringen ook stabiliteitsverbeteringen met zich mee. Specifieke details over deze verbeteringen worden niet genoemd in de changelog. Er is momenteel een cashback-actie gaande waarbij mensen die vandaag of morgen de Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra kopen 100 euro cashback ontvangen.

via [droidapp]