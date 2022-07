Renders En Specificaties Van Motorola Moto G32 Gelekt

Er zijn details opgedoken over een aankomende budget-smartphone van Motorola. De renders tonen een vrij gewone vormgeving met achterop een driedubbele camera. Ook zijn al de nodige specificaties van de Moto G32 uitgelekt.

De onderstaande renders zijn gedeeld door de website CompareDial in samenwerking met de bekende lekker OnLeaks. De opvolger van de Moto G31, die vorig jaar in Nederland op de markt verscheen, krijgt een vrij standaard design. De Moto G32 heeft een vrij dikke kin aan de onderkant van het scherm en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De smartphone verschijnt op de markt in de kleuren zwart/zilver en rood.

Het scherm is volgens de geruchten 6,5-inch groot en heeft een 90Hz verversingssnelheid. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit knop verwerkt en ook heeft de Moto G32 nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Intern vinden we een Unisoc T606-processor, 3GB werkgeheugen en minstens 32GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en kan met 33W snelladen. De driedubbele rear-camera bestaat uit een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Als de geruchten kloppen schrapt Motorola dus de groothoeklens.

We hebben nog geen introductiedatum, maar naar verwachting verschijnt de Moto G32 op de markt voor een adviesprijs van 229 euro.

via [androidplanet]