“Samsung Galaxy S23 Ultra Krijgt Dezelfde Zoomlens Als De Galaxy S22 Ultra”

Er zijn wat geruchten opgedoken over de specificaties van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Volgens de geruchten krijgt de S23 Ultra dezelfde 10 MP telelenzen als zijn voorganger. Met deze lenzen kun je 3x en 10x optisch inzoomen.

De introductie van de Samsung Galaxy S23 Ultra zal waarschijnlijk pas in februari van 2023 plaatsvinden, maar de eerste geruchten over de aankomende vlaggenschip-smartphone duiken inmiddels al op. De doorgaans goedgeïnformeerde website Galaxy Club schrijft dat de Galaxy S23 Ultra geen camera-upgrade krijgt op het gebied van zoomen. Het is onduidelijk of de hoofdcamera wel een upgrade krijgt, maar eerdere berichten spreken over een 200MP hoofdlens.

Naast de hoofdlens kunnen we dus een 12MP groothoeklens, een 10MP telelens met 3x optische zoom en een 10MP telelens met 10x optische zoom verwachten. Wel zal Samsung hoogstwaarschijnlijk softwareverbeteringen toevoegen die de kwaliteit van de foto’s alsnog zal verbeteren.

De officiële introductie van de Galaxy S23 Ultra is nog ver weg en daarom moeten we de geruchten voorlopig nog niet te serieus nemen.

via [AW]