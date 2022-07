Motorola Deelt Aantal Specificaties Van Razr 2022

Motorola zal binnenkort een nieuwe opvouwbare smartphone op de markt brengen. De officiële introductie zal op 2 augustus plaatsvinden, maar de fabrikant heeft nu alvast wat details gedeeld. Zo krijgt de Motorola Razr 2022 onder andere een Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor en een grotere accu.

Motorola heeft via Chinese Social media bekendgemaakt dat de Moto Razr 2022 is uitgerust met een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset. Dit is momenteel de krachtigste processor van Qualcomm. Ook krijgt de smartphone een 3.500 mAh accu. Dit is iets groter dan de 3.300 mAh accu van de Razr 5G.

Het tweede scherm aan de buitenkant is met een formaat van 3-inch iets groter dan zijn voorganger. Dit scherm krijgt ook meer mogelijkheden. Zo kun je op het 3-inch scherm van de Razr 2022 veel meer applicaties draaien dan het 2,7-inch scherm van de Razr 5G.

Of de verbeteringen genoeg zijn om een groot aantal consumenten over te halen de Razr 2022 te kopen is nog maar de vraag. Samsung zal op 10 augustus namelijk de Galaxy Z Flip 4 introduceren. Dit toestel krijgt vermoedelijk vergelijkbare specificaties, maar de Galaxy Z Flip-serie heeft al een veel grotere fanbase opgebouwd. Het zal niet makkelijk worden om deze mensen over te halen om over te stappen naar de Razr-serie.

via [AW]