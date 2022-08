Introductie Huawei Mate 50-serie Op 6 September

Huawei heeft via de Chinese social media site Weibo bekendgemaakt dat de fabrikant op 6 september de Mate 50-serie zal introduceren. De Mate 50 is de opvolger van de Mate 40, die Huawei in 2020 introduceerde.

Huawei heeft naast het noemen van de Mate 50-serie verder nog geen details gegeven, maar we krijgen waarschijnlijk de opvolgers van de Mate 40, de Mate 40 Pro en de Mate 40 Pro Plus te zien. Het Pro-model van de Mate 40 verscheen ook in Nederland op de markt, voor een stevige adviesprijs van 1199 euro.

Anderhalf jaar geleden spraken de geruchten over het schrappen van de Mate-serie, maar Huawei ontkende deze geruchten. Met de komst van de Mate 50-serie maakt Huawei deze belofte waar. Of de smartphones ook in Nederland op de markt verschijnen weten we nog niet.

via [tweakers]