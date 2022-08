Waarom online gamen op je mobiel zo populair is

Er is vrijwel geen enkele sector die de afgelopen jaren zo ontzettend hard gegroeid is als de mobiele game-industrie. De industrie is zelfs zo groot geworden, dat veel nieuwe gamers hier hun eerste games spelen in plaats van op traditionele consoles of hun computer. Hoe deze markt zo groot kon worden, leggen we je in dit artikel uit.

1: Enorm winstgevend

Mobiel gamen wint al jaren aan terrein. En waar een groeiende markt is, is veel geld te verdienen. Daarom zijn veel bedrijven op deze trein gesprongen, in de hoop een eigen deel van deze mogelijke winst op te strijken. Daarmee is er sprake van selffulfilling prophecy: doordat steeds meer aanbieders de markt betreden, groeit de markt en het aantal spelers, waardoor er nog meer geld te verdienen valt en meer aanbieders op de markt komen.

2: Geschikt voor meerdere doelgroepen

Traditionele games zijn al snel gericht op een bepaalde leeftijdsgroep, namelijk meestal tieners. Bij mobiele games werkt dat net anders. Hier kan het doelpubliek van een spel namelijk veel breder zijn. Neem bijvoorbeeld Candy Crush Saga: dit razend populaire mobiele spel wordt echt niet alleen gespeeld door tieners.

3: Makkelijk om tijd te doden

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig constant zijn telefoon bij zich. Als je dan ergens moet wachten, bijvoorbeeld in de supermarkt of bij de plaatselijke snackbar, is het erg verleidelijk om deze tijd te doden op je telefoon. Een spelletje is altijd beschikbaar en wordt daarom ook veel gebruikt om de tijd te doden.

4: Ook op internet te spelen

Mobiel gamen kan op meerdere manieren. Zo kun je games downloaden uit de App Store of Play Store, maar ook via het internet. Je kunt dus heel wat verschillende soorten games spelen. Zelfs online casino’s met ideal zijn beschikbaar via je mobiel.

5: Gratis te spelen

Het overgrote deel van alle mobiele games zijn volledig gratis te spelen. Daarmee wordt de drempel om deze spelletjes te downloaden flink verkleind en zullen meer mensen een mobiele game downloaden.

6: Altijd beschikbaar

Je kunt op welk moment dan ook je favoriete spel opstarten. Je hoeft hiervoor niet per se thuis te zijn of in sommige gevallen zelfs geen verbinding met het internet voor te hebben. Als je dus wat vrije tijd hebt, hoef je maar een paar keer op je scherm te tikken en je kunt direct beginnen met spelen. Deze on-demand beschikbaarheid is enorm belangrijk bij de groei van mobiele games.