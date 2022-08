Deze Motorola-smartphones Ontvangen Android 13-update

Google heeft Android 13 onlangs officieel gelanceerd en uitgerold naar de Pixel-smartphones. Andere fabrikanten zullen snel volgen en Motorola heeft alvast bekendgemaakt welke smartphones van de fabrikant zullen worden bijgewerkt naar Android 13.

Android 13 is op 15 augustus officieel gelanceerd en de nieuwste versie van het besturingssysteem brengt een hoop verbeteringen met zich mee. Verschillende fabrikanten zijn zich nu aan het voorbereiden op de uitrol van Android 13, inclusief Motorola. GSMArena ontdekte dat Motorola op zijn website voor verschillende websites heeft aangegeven of ze een Android 13-update ontvangen. Zo kunnen gebruikers van de volgende smartphones in ieder geval rekenen op een Android 13-update:

– Motorola Edge+ (2022)

– Motorola Edge (2022)

– Motorola Edge 30 Pro

– Motorola Edge 30

– Moto G Stylus 5G 2022

– Moto G 5G 2022

– Moto G82 5G

– Moto G62 5G

– Moto G42

– Moto G32

Motorola heeft niet aangegeven wanneer de smartphones een update naar Android 13 ontvangen. Zodra we meer weten dan delen wij dat hier.

via [AW]