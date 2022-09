Voordelige POCO M5 en M5s Aangekondigd

POCO heeft zojuist twee nieuwe budget-smartphones aangekondigd. De POCO M5 en de POCO M5s beschikken over een Helio G-processor, een grote accu en een prijskaartje van slechts 189 euro. De smartphones zijn verkrijgbaar vanaf 12 september.

De POCO M5 beschikt over een 6,58-inch IPS LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G99-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. In de uitsparing in het scherm vinden we een 5MP selfie-camera.

De POCO M5s heeft een 6,43-inch AMOLED-scherm met een Full HD+ resolutie en een 60Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G95-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

POCO M5

Beide smartphones zijn vanaf 12 september verkrijgbaar via Po.co. De POCO M5 is beschikbaar in de kleuren kleuren zwart, groen en POCO-geel voor een adviesprijs van 189,90 euro (64GB) of 209,90 euro (128GB). De POCO M5s is verkrijgbaar in de kleuren grijs, wit en blauw voor 229,90 euro (64GB) of 249,90 euro (128GB). Tot 17 september krijgen consumenten 20 euro korting op alle modellen.