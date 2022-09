Specificaties Van Motorola Edge 30 Ultra En Fusion Uitgelekt

Naar verwachting zal Motorola op 8 september de Motorola Edge 30 Ultra en Fusion introduceren, maar specificaties en beelden van de smartphones zijn inmiddels al uitgelekt. Hieronder zetten we de gelekte informatie alvast op een rijtje.

Naar verwachting krijgen we op 8 september drie nieuwe smartphones te zien, waaronder de Edge 30 Ultra. Informatie over deze smartphone is nu uitgelekt door de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Evan Blass. Volgens de bron beschikt de Motorola Edge 30 Ultra over een 6,7-inch pOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, een 200MP hoofdcamera en ondersteuning voor 150W snelladen. De Edge 30 Ultra is vermoedelijk de Europese variant van de Moto X30 Pro, die Motorola eerder voor de Chinese markt heeft aangekondigd.

Evan Blass heeft ook informatie gedeeld over de Motorola Edge 30 Fusion. Dit toestel heeft een pOLED-scherm, ondersteuning voor 68W snelladen en Ultra Dolby Atmos-speakers. De behuizing is volgens de onderstaande video erg dun en de camera heeft goede autofocus.

We hoeven slechts twee dagen te wachten op de officiële introductie. Na de presentatie zullen zetten wij alle specificaties en overige details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]