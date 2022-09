Google Pixel 7 Pro Vroegtijdig Te Zien In Unboxing-video

Google heeft de Pixel 7 (Pro) nog niet uitgebracht, maar in de onderstaande hands-on video is de smartphone nu al te zien. De video laat zien wat consumenten allemaal krijgen bij de aanschaf van de Google Pixel 7 Pro.

Google heeft de Pixel 7 en Pixel 7 Pro eerder dit jaar al getoond, maar de volledige introductie moet nog plaatsvinden. Voor de officiële introductie zijn echter al verschillende details uitgelekt, waaronder een hands-on video. De video is gemaakt door Gadgetfull BD en gedeeld op Facebook. De video toont de verpakking en de inhoud, inclusief een zwarte Pixel 7 Pro, een usb-c-kabel en een adapter om data vanaf een oude telefoon naar de Pixel 7 Pro over te zetten. Er zit geen oplader in de doos. Dit is een trend die steeds meer fabrikanten volgen.

Volgens eerdere geruchten krijgen de Pixel 7 en Pixel 7 Pro precies dezelfde schermen als hun voorgangers. De Pixel 7 krijgt dus een 90Hz scherm en de Pixel 7 Pro krijgt een 120Hz scherm. Intern vinden we een vernieuwde Tensor-chip die door Google zelf wordt gemaakt. Ook de rear-camera blijft hetzelfde, alhoewel we wel verwachten dat Google softwareverbeteringen doorvoert die voor betere fotokwaliteit moet zorgen. De selfie-camera krijgt wel een hogere resolutie van 11MP.

We verwachten niet dat Google de Pixel 7 en Pixel 7 Pro in Nederland op de markt brengt, maar we kunnen de smartphones wel kopen in Duitsland of op een later tijdstip via de grijze import.

