Google Pixel 7 En Pixel 7 Pro Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Google heeft de Pixel 7-serie tijdens het Made by Google-event officieel aangekondigd. De serie bestaat uit twee smartphones en het goede nieuws is dat de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro ook voor de Nederlandse markt zijn aangekondigd.

Google brengt al vele jaren smartphones op de markt, maar deze verschijnen doorgaans niet op de Nederlandse markt. Wij moeten naar Duitsland reizen of wachten op de grijze import. Gelukkig is dat niet langer meer het geval, want de Pixel 7 en de Pixel 7 Pro zijn zojuist voor de Nederlandse markt gepresenteerd.

Het design van de Google Pixel 7 (Pro) komt grotendeels overeen met die van zijn voorganger. De smartphone heeft een aluminium behuizing met een IP68-certificering en een langwerpige camera-module aan de achterkant. Google belooft onder andere een beter camera ervaring, dankzij een aantal nieuwe functies. Zo kun je met de Magic Eraser ongewenste objecten in een foto verwijderen en zorgt Real Tone er voor dat de huidskleur een natuurlijke kleur heeft. Ook moet Photo Unblur ervoor zorgen dat er geen vage vlekken in foto’s meer zichtbaar zijn.

Specificaties

De Pixel 7 Pro beschikt over een 6,7-inch OLED-display met een resolutie van 3120 x 1330 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een nieuwe Tensor G2 octa-core processor die Google zelf heeft gemaakt, 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen, een 10,8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP telelens met 5x optische zoom en een 12MP groothoeklens. Verder heeft de smartphone stereo-speakers, NFC en 5G-ondersteuning.

De reguliere Pixel 7 beschikt over een 6,3-inch OLED-scherm met een resolutie van 1080 x 2400 pixels en een 90Hz verversingssnelheid, dezelfde processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4355 mAh accu (30W), een 10,8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 12MP groothoeklens.

De Pixel 7 (Pro) draait op Android 13, wat de nieuwste functies van het besturingssysteem met zich mee brengt, waaronder meer privacy-opties en het nieuwste design. Google belooft drie grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates.

Prijs

De reguliere Google Pixel 7 krijgt een adviesprijs mee van 649 euro (128GB) of 749 euro (256GB). Voor de Pixel 7 Pro betaal je 899 euro (128GB) of 999 euro (256GB). Wanneer je voor 30 oktober een bestelling plaatst bij Belsimpel ontvang je echter 75 euro cashback bij aanschaf van de Pixel 7 en 100 euro cashback bij de Pixel 7 Pro. De smartphones zijn ook verkrijgbaar bij Belsimpel en Tele2.