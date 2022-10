Google Pixel Watch Officieel Aangekondigd

Google heeft zijn eerste smartwatch eindelijk officieel aangekondigd. Het ziet er naar uit dat de Pixel Watch in tegenstelling tot de Pixel 7 (Pro) niet naar Nederland komt, maar wel naar Duitsland. We moeten dus even de grens over om de smartwatch te kopen.

Na maandenlang geruchten te hebben gehoord heeft Google de Pixel Watch eindelijk officieel gepresenteerd tijdens het Made by Google-event. De eerste smartwatch van Google heeft een minimalistische uitstraling met een rond scherm en een enkele draaibare knop aan de zijkant. De Pixel Watch komt met een aantal Fitbit-functies en gebruikers ontvangen zes maanden gratis toegang tot Fitbit Premium. In je Fitbit Premium-account kun je al je activiteiten en trainingen terugvinden.

Het AMOLED-scherm is 41mm groot en volgens Google is de hartslagmeter in de Google Pixel Watch het meest nauwkeurig van alle Fitbit-apparaten. De 294 mAh accu gaat zo’n 24 uur mee en intern vinden we een Exynos 9110 chipset van Samsung. De Pixel Watch draait op Wear OS 3.5 dat uiteraard toegang heeft tot de Google Play Store. Ook kun je met dit besturingssysteem je Google-apparaten bedienen, navigeren of een foto van Google Foto’s gebruiken als achtergrond van je watchface.

De Google Pixel Watch is verkrijgbaar in vier kleuren en krijgt een adviesprijs mee van 379 euro. Er is ook een LTE-versie verkrijgbaar, die 429 euro kost.