OnePlus 8-serie Ontvangt Android 13-update

OnePlus is begonnen met de uitrol van Android 13 voor de OnePlus 8, de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8T. Het is de laatste Android-update die zal worden uitgerold naar de OnePlus 8-serie.

OnePlus rolde de Android 13-update onlangs al uit naar de OnePlus 10 Pro en de OnePlus 9, maar de update is nog lang niet bij alle gebruikers aangekomen. Toch is OnePlus nu al begonnen met de uitrol van Android 13 voor de volgende smartphones. De update is namelijk aangekomen op de toestellen in de OnePlus 8-serie.

De Android 13-update rolt uit samen met de OxygenOS 13-schil en komt binnen op de OnePlus 8, de OnePlus 8 Pro en de OnePlus 8T. Het is de laatste grote Android-update voor deze toestellen. Android 13 brengt onder andere een vernieuwde “Aquamorphic” interface met zich mee en installeert een uitgebreidere Always On Display. Ook zijn er meer beveiligings- en privacy-opties aanwezig en is het mogelijk om apps in verschillende talen te gebruiken.

Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel.

via [droidapp]