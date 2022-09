Android 13-update Voor OnePlus 10 Pro Rolt Nu Uit

OnePlus rolt de nieuwste versie van zijn OxygenOS-schil uit naar de OnePlus 10 Pro. Dit heeft de fabrikant bekendgemaakt via zijn forum. OxygenOS 13 is gebaseerd op Android 13 en brengt verschillende aanpassingen met zich mee. Het kan even duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

Na een bèta-periode is nu de publieke versie van OxygenOS 13 afgerond. OnePlus laat weten dat de update geleidelijk naar iedereen met een OnePlus 10 Pro wordt uitgerold. De update brengt een aantal vernieuwingen met zich mee, waaronder het ‘Aquamorphic Design’. Dit is een nieuw ontwerp die animaties, apps en widgets aanpast. Door het nieuwe ontwerp lijkt de interface meer op Oppo’s ColorOS-schil. Hier zal niet iedereen tevreden mee zijn, omdat OxygenOS oorspronkelijk een vrij kale schil was waar veel mensen fan van waren.

Android 13 bevat ook meer privacy-opties, waardoor je de controle krijgt over welke mediabestanden er met apps worden gedeeld. Ook is er ondersteuning voor meertalige apps. Dit is handig wanneer je een specifieke app in een andere taal wilt gebruiken. Overigens hebben nog niet alle apps ondersteuning voor deze functie.

