Specificaties En Prijs Van Samsung Galaxy A14 Gelekt

Op het internet zijn details opgedoken van een nog onaangekondigde budget-smartphone van Samsung. Het gaat om de Galaxy A14 die volgens de geruchten op de markt verschijnt voor een adviesprijs van 230 euro.

De specificaties van de Galaxy A14 zijn verschenen in een Geekbench-score. Volgens de informatie in de database van Geekbench beschikt de Samsung Galaxy A14 over een Exynos 133-processor met 5G-ondersteuning, 4GB werkgeheugen, een 5000 mAh accu en een driedubbele rear-camera. Vermoedelijk gaat het om een 50MP hoofdlens, een groothoeklens en een macrolens. Voorop vinden we waarschijnlijk een 6,8-inch LCD-scherm met een Full HD+ resolutie.

Volgens de geruchten kunnen we de Galaxy A14 in januari of februari verwachten en krijgt de smartphone een vanafprijs mee van 230 euro.

via [AW]