WhatsApp Ontvangt Poll-functie

De app van WhatsApp heeft een nieuwe functie gekregen. Het is vanaf nu mogelijk om een poll te starten in een individueel of groepsgesprek, waarbij de contacten hun stem kunnen uitbrengen.

Gebruikers kunnen in een gesprek voortaan een poll sturen om bijvoorbeeld te vragen wie er allemaal naar een verjaardagsfeestje komen. In de poll-resultaten kun je zien wat er gestemd is en door wie. Een poll aanmaken is mogelijk door op de paperclip te klikken en te kiezen voor ‘peiling’.

De nieuwe poll-functie is uitgerold naar zowel de Android- als de iOS-versie van de WhatsApp-app. WhatsApp rolt de update zelf automatisch uit, waardoor het niet nodig is om naar de Google Play Store te gaan om de nieuwste versie van de app te downloaden.

